E’ febbre da Euro 2024 in Germania: Gundogan segna, Zverev esulta ad Halle

Siparietto curioso nel corso degli ottavi di finale all’ATP 500 di Halle: Zverev esulta in campo al goal di Gundogan.

Perdersi una partita della propria Nazionale non fa mai troppo piacere, soprattutto poi se poi la gara in questione è fondamentale per il passaggio del turno in una competizione come gli Europei.

Chiedere per conferma a Sascha Zverev che nella giornata di mercoledì, per cause di forza maggiore, non ha potuto seguire Germania-Ungheria.

Il tennista tedesco infatti, mentre Kroos e compagni erano impegnati a Stoccarda, era in campo nell’ATP 500 di Halle per sfidare Lorenzo Sonego negli ottavi di finale.

Un ‘impegno di lavoro’ importante dunque, ma la testa di serie numero 2 del torneo ha comunque avuto modo di farsi aggiornare su quanto stava accadendo a Euro 2024.