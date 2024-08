La Roma incontra l'agente di Dybala e l'Al-Qadsiah: versioni contrastanti, cosa sta succedendo

Giorni caldi per capire il futuro di Paulo Dybala: tutti i dettagli dell'incontro tra la Roma, l'agente del giocatore e il club saudita.

A pochi giorni dall'inizio del campionato il futuro di Paulo Dybala alla Roma rimane incerto. Per l'argentino rimane in piedi la pista che lo porterebbe in Arabia Saudita e proprio ieri sera c'è stato un incontro per discutere del suo futuro.

Nell'incontro erano presenti Lina Souloukou, ceo del club giallorosso, il direttore sportivo, Ghisolfi, l'entourage di Dybala e anche gli emissari del club saudita, ovvero l'Al-Qadsiah.

Quello di Dybala però sta diventando un vero e proprio "caso" visto che emergono versioni contrastanti tra le parti su chi effettivamente stia spingendo verso l'addio.

I prossimi giorni possono essere decisivi per capire se Paulo resterà a Roma e in questo senso le scelte di Daniele De Rossi per la prima con il Cagliari saranno un'indicazione chiara.