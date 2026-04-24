Dybala recupera per Bologna-Roma? Le sue condizioni e le parole di Gasperini

Paulo Dybala è dunque da considerarsi nuovamente abile ed arruolato ma, come spiegato da Gasperini alla vigilia del match, non è pronto per scendere in campo dal 1' già contro il Bologna.

"Ha ripreso questa settimana dopo uno stop di quasi novanta giorni. Vederlo in campo dal 1' lo escludo, non è facile rientrare dopo tanti mesi e giocare subito dall'inizio, speriamo magari a gara in corso. Ormai è una questione più di abitudine e fiducia e non di condizione, dal tirare e l'andare a contrasto".