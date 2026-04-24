Dybala recupera per Bologna-Roma? Le sue condizioni e le parole di Gasperini

Cinque punti di distacco dal quarto posto, con cinque partite ancora da giocare: la Roma si giocherà la qualificazione alla prossima Champions League in un tiratissimo rush finale.
La compagine giallorossa, da qui alla fine del campionato, dovrà affrontare ancora Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona e potrà farlo contando su uno dei suoi uomini più importanti: Paulo Dybala.
Il campione argentino si è ormai messo alle spalle l'infortunio che lo ha fermato negli ultimi mesi ed è pronto a tornare a dare il suo contributo.
Dybala sarà dunque a disposizione già per il Bologna, ma potrà scendere in campo dal 1' al Dall'Ara?