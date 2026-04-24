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Paulo Dybala RomaGetty Images
Leonardo Gualano

Dybala recupera per Bologna-Roma? Le sue condizioni e le parole di Gasperini

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Paulo Dybala è pronto a tornare a dare il suo contributo dopo un lungo stop: le sue condizioni.

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Cinque punti di distacco dal quarto posto, con cinque partite ancora da giocare: la Roma si giocherà la qualificazione alla prossima Champions League in un tiratissimo rush finale.

La compagine giallorossa, da qui alla fine del campionato, dovrà affrontare ancora Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona e potrà farlo contando su uno dei suoi uomini più importanti: Paulo Dybala.

Il campione argentino si è ormai messo alle spalle l'infortunio che lo ha fermato negli ultimi mesi ed è pronto a tornare a dare il suo contributo.

Dybala sarà dunque a disposizione già per il Bologna, ma potrà scendere in campo dal 1' al Dall'Ara?

  • LE CONDIZIONI DI DYBALA

    Paulo Dybala lo scorso 6 marzo è stato sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio sinistro che si è reso necessario a causa di una "rottura longitudinale del menisco esterno".

    Per lui, che aveva già saltato le precedenti sfide di campionato, si era parlato allora di uno stop di circa 45 giorni.

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  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-ROMAAFP

    FUORI DA FINE GENNAIO

    Paulo Dybala non gioca una partita ufficiale dallo scorso 25 gennaio, da quando cioè disputò 69' di Roma-Milan, sfida valida per il ventunesimo turno di campionato.

    Da allora ha saltato tutte le successive gare di tutte le competizioni, venendo convocato solo per Roma-Juventus del successivo 1° marzo, quando rimase in panchina per l'intera durata del match.

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  • IL RITORNO IN GRUPPO

    Nei giorni scorsi, Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo, a dimostrazione del fatto che il problema al ginocchio è ormai stato superato.

    Dopo uno stop di tre mesi, l'argentino verrà convocato per Bologna-Roma in programma il 25 aprile.

  • Gasperini Roma PisaGetty

    DYBALA DAL 1' A BOLOGNA?

    Paulo Dybala è dunque da considerarsi nuovamente abile ed arruolato ma, come spiegato da Gasperini alla vigilia del match, non è pronto per scendere in campo dal 1' già contro il Bologna.

    "Ha ripreso questa settimana dopo uno stop di quasi novanta giorni. Vederlo in campo dal 1' lo escludo, non è facile rientrare dopo tanti mesi e giocare subito dall'inizio, speriamo magari a gara in corso. Ormai è una questione più di abitudine e fiducia e non di condizione, dal tirare e l'andare a contrasto".

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