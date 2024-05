Dybala out in Bayer Leverkusen-Roma, De Rossi spiega: "Ha sentito fastidio"

L'allenatore sul mancato ingresso nella semifinale di ritorno di Europa League: "Avrei aspettato i supplementari per non fargli fare troppi minuti".

Nel day after della BayArena in casa Roma resta il grande rammarico per una clamorosa rimonta solo sfiorata. Le due reti, entrambe realizzate da Leandro Paredes su calcio di rigore, avevano riportato i giallorossi in parità nel discorso qualificazione, prima di un finale targato Bayer Leverkusen con l’autogol di Mancini e la rete di Stanisic a condannare gli uomini di De Rossi.

Nella notte tedesca ai capitolini è mancato l’estro di Paulo Dybala, in panchina per tutti i 98 minuti a causa di un problema fisico.

Convocato da De Rossi per la trasferta in terra teutonica, la Joya non è scesa in campo, con il tecnico della Roma che ha preferito preservarlo per non rischiare di peggiorare la situazione.

Al termine dell’incontro, nella consueta conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport, Daniele De Rossi ha rivelato qual era il suo piano nella gestione di Paulo Dybala in occasione di Bayer Leverkusen-Roma e lo scenario in vista delle prossime gare.