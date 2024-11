Dybala gioca Napoli-Roma? Ranieri svela la verità sull'argentino: "Dobbiamo aiutarlo"

SSC Napoli vs Roma

Dybala potrebbe accomodarsi in panchina a Napoli. Ranieri: "Ha questo fastidio, se gli esami non evidenziano nulla dobbiamo andare più a fondo".

Vigilia di dubbi in casa Roma, relativi alla presenza o meno in campo di Paulo Dybala: al 'Maradona', contro il Napoli di Antonio Conte, l'argentino dovrebbe sedersi in panchina nella prima uscita del Ranieri 3.0.

Sulle condizioni fisiche dell'ex Juventus si è posato un velo di mistero: un fastidio percepito che però non è evidenziato dai test clinici a cui si è sottoposto di recente, tale da far ulteriormente scattare il campanello d'allarme.

Lo spinoso tema Dybala è stato affrontato in conferenza stampa da Claudio Ranieri, che ha espresso la sua più totale vicinanza al giocatore in un periodo personale da incubo a livello personale.