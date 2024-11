Dybala gioca Napoli-Roma? Le ultime sulla presenza in campo dell’argentino

Reduce da un infortunio muscolare, Paulo Dybala è stato convocato per Napoli-Roma: giocherà dal 1’ o partirà dalla panchina?

Chiusa la brevissima parentesi Juric e messa alle spalle la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla ci sarà una partita molto importante: quella valida per il 13° turno di campionato sul campo del Napoli.

Una sfida che metterà in palio punti pesanti per una squadra che, nel giorno del nuovo debutto di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa, andrà alla ricerca di quel risultato che possa consentirle di risalire una classifica che, con il passare delle settimane, si è fatta via via sempre più deludente.

La marcia di avvicinamento alla gara è stata accompagnata da un dubbio: quello relativo alla presenza di Paulo Dybala.

L’asso argentino sarà tra i protagonisti della sfida del Diego Armando Maradona in programma domenica.