Dybala gioca 21 minuti in Cagliari-Roma: buon impatto in attesa di definire il futuro

La Joya, che può lasciare la Roma per andare in Arabia, è partito dalla panchina contro il Cagliari entrando solamente nel finale.

Tutti gli occhi erano inevitabilmente su di lui. E non poteva che essere altrimenti. Il futuro di Paulo Dybala è ancora un rebus tutto da risolvere, con la Joya che sembra destinata a salutare la Serie A destinazione Arabia Saudita.

L'Al-Qadsiah, infatti, continua a fare sul serio per il numero 21 della Roma che, questa sera alla Unipol Domus, si è accomodato inizialmente in panchina in vista dell'esordio stagionale della Roma contro il Cagliari.

Daniele De Rossi l'ha poi mandato in campo al 69' per provare ad accendere una partita che ha regalato ben pochi sussulti. E Dybala, in tal senso, c'era quasi riuscito. Ma non è bastato.