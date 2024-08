Dybala in Arabia Saudita, ora è tutto vero: trattativa tra Roma e Al Qadsiah, la Joya ha trovato l'accordo

L'attaccante della Roma può avvicinarsi al trasferimento in Arabia Saudita con l'incontro tra i due club: Dybala via dalla Serie A, può succedere.

Ma alla fine Paulo Dybala rimane o lascia la Roma? Non si sa. Di certo la possibilità di un trasferimento all'Al Qadiash è concreta e vederlo in Arabia Saudita nei prossimi giorni non sarebbe dunque così fantascientifico.

La Roma, infatti, sarebbe già stata informata del raggiungimento di un accordo tra Dybala e l’Al Qadsiah, club appena promosso nel massimo campionato saudita e che può contare su Aubameyang, Nacho e Nahitan Nandez.

Nella giornata del 21 agosto, di fatto, dovrebbe avvenire un incontro che aprirà la trattativa tra la Roma e l'Al Qadsiah per il trasferimento di Dybala. Ora, più che mai, sempre più possibile.