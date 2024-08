Dybala ha due ricche proposte dell'Arabia Saudita: cosa farà l'argentino dopo gli arrivi di Soulé e Dovbyk alla Roma

Dybala è la Joya della Roma, ma l'Arabia Saudita vuole convincerlo a lasciare la Serie A: triplicando il suo ingaggio.

Matia Soulé, Artem Dobyk. E poi, le voci su Federico Chiesa che potrebbero non aver concluso il mercato degli attaccanti in casa Roma. Due entrate, nessuna uscita.

In avanti De Rossi può ancora contare su Abraham, El Shaarawy e naturalmente la stella numero uno della squadra, quel Paulo Dybala che ad ogni sessione di mercato finisce nel calderone delle voci per un possibile addio.

L'estate 2024 non ha cambiato le carte in tavola, soprattutto dopo gli acquisti di Soulè e Dovbyk. Nonostante i tifosi della Roma già sognino un tridente di classe e potenza con Dybala e i nuovi arrivati, il pericolo di vedere la Joya lontano dalla Capitale non è scampato nemmeno questa volta.

Nessuna offerta europee dalle big del continente, ma bensì una doppia proposta proveniente dall'Arabia Saudita dei vari Cristiano Ronaldo, Manè, Neymar, Milinkovic-Savic, Koulibaly e Mahrez.

Dopo il boom del 2023, il torneo ha sicuramente tirato i remi in barca riguardo nuovi arrivi top, soprattutto Over 30, ma non per questo non ha tentato di raggiungere alcuni grandi nomi capaci di alzare ulteriormente l'asticella della qualità.