Dragoni al Chelsea, la rivoluzione culturale della società

Il percorso di Dragoni è la storia di una predestinata, supportata fin dal primo giorno da Assist Women, agenzia leader nel femminile e porto sicuro per molte calciatrici sia a livello nazionale che internazionale: "Per noi di Assist Women è motivo di grande orgoglio - continua Orlandi -. Mi piace pensare che, oltre a essere un’agenzia, siamo una vera e propria fabbrica di sogni. Ogni giorno lavoriamo dietro le quinte affinché il talento delle nostre ragazze trovi l’ambiente migliore per crescere, senza cercare i riflettori, ma cercando di costruire percorsi solidi e duraturi. Quando un trasferimento come questo si realizza, non vince soltanto una calciatrice. Vince tutto il movimento. Vince il calcio femminile italiano, che acquisisce credibilità agli occhi del mondo, e vincono tutte quelle famiglie che oggi decidono di investire nelle passioni delle proprie figlie sapendo che esiste un percorso reale verso l’élite internazionale. Se anche una sola bambina, guardando Giulia con la maglia del Chelsea, inizierà a credere un po’ di più nei propri sogni, allora questo trasferimento avrà avuto un valore che nessuna cifra economica potrà mai misurare".

Per Assist Women l'obiettivo è quello di far capire anche all'esterno la crescita e il potenziale del movimento; più che un traguardo, è quasi una ragione di vita. La società cambia, il mondo si trasforma. E le bambine vanno al parco con il pallone sottobraccio. Sognando Giulia Dragoni.