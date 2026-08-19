Dragoni al Chelsea, la rivoluzione culturale della società

Giulia Dragoni al Chelsea è più di un colpo di mercato. Più di un trasferimento. Dietro quella firma sul nuovo contratto c'è un mondo. Un mondo che cambia e si trasforma. Fa la rivoluzione. E non è neanche troppo silenziosa; anzi, ora tutti se ne stanno accorgendo. L'arrivo in Premier League della prima italiana nella storia del Chelsea Women, il trasferimento più importante nella storia del calcio italiano femminile - sia a livello mediatico che economico - ha avuto un grande impatto sociale e culturale.
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