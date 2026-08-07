"Dovrò prendere delle decisioni": gli esuberi del Milan e chi è sul mercato dopo le parole di Amorim

Non si riferiva a Rafael Leao, Amorim, quando ha parlato di "decisioni da prendere" e di "gruppo molto numeroso". Semplicemente perché il suo connazionale non può essere considerato un esubero come tutti gli altri.

Però Leao è lo stesso in uscita, sì. Difficilmente, dopo aver spiegato e ribadito a chiare lettere di voler cambiare aria, l'ex attaccante di Sporting e Lille rimarrà a Milano. Il Galatasaray ha iniziato a premere con decisione, avvicinandosi almeno un po' alla chiusura e comunque superando il Fenerbahçe. Ma intanto Rafa è a Giacarta e sfiderà il Chelsea.

Amorim si aspetta un'accelerazione anche in questo senso, per poter completare la rosa: vorrebbe un trequartista in più da affiancare a Pulisic, che peraltro in questo momento è ai box per un infortunio, e Leao sta bloccando tutto. Con il tempo che passa: tra un paio di settimane comincia il campionato.