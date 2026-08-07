"Dovrò prendere delle decisioni": gli esuberi del Milan e chi è sul mercato dopo le parole di Amorim

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D'accordo, al gruppo sono stati aggregati diversi giovani che nella prossima stagione giocheranno nel Milan Futuro. Ma il Milan che in questi giorni è rimbalzato tra Australia è Indonesia è davvero folto.
Lo ha confermato anche Ruben Amorim, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dell'amichevole contro il Chelsea, in programma nel pomeriggio - italiano - di sabato: qualcosa andrà necessariamente fatto in uscita da qui al 1° settembre, giorno ultimo del mercato estivo.
Una necessità legata a diversi fattori: sfoltire la rosa, appunto, ma anche e soprattutto farlo per regalarsi qualche ultimo ingresso di rilievo dopo quelli di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara, oltre al ritorno di Camarda.
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