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Amorim Tomori Fofana MilanGetty Images
Stefano Silvestri

"Dovrò prendere delle decisioni": gli esuberi del Milan e chi è sul mercato dopo le parole di Amorim

Calciomercato
Serie A
Milan

Parlando in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro il Chelsea, l'allenatore portoghese ha confermato la necessità di sfoltire la rosa: "Il gruppo è molto numeroso". Chi può andarsene.

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D'accordo, al gruppo sono stati aggregati diversi giovani che nella prossima stagione giocheranno nel Milan Futuro. Ma il Milan che in questi giorni è rimbalzato tra Australia è Indonesia è davvero folto.

Lo ha confermato anche Ruben Amorim, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione dell'amichevole contro il Chelsea, in programma nel pomeriggio - italiano - di sabato: qualcosa andrà necessariamente fatto in uscita da qui al 1° settembre, giorno ultimo del mercato estivo.

Una necessità legata a diversi fattori: sfoltire la rosa, appunto, ma anche e soprattutto farlo per regalarsi qualche ultimo ingresso di rilievo dopo quelli di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara, oltre al ritorno di Camarda.


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  • COS'HA DETTO AMORIM

    Queste sono le parole di Amorim in conferenza stampa, riportate da Gazzetta.it:

    "La prossima settimana dovrò prendere delle decisioni: come potete vedere il gruppo è molto numeroso e siamo arrivati al momento in cui ho bisogno di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni per fare le scelte giuste".

    Tradotto: in tanti sono finiti sotto esame in queste settimane di precampionato. E in tanti lo saranno anche sabato contro il Chelsea.

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  • Tomori MilanGetty Images

    DA LOFTUS-CHEEK A TOMORI: CHI RISCHIA

    Chi non è certo di far parte della rosa del Milan nella prossima stagione, ad esempio, è Ruben Loftus-Cheek: l'inglese è reduce dal derby giocato da titolare contro l'Inter, da trequartista dietro all'unico centravanti.

    Poco si sta muovendo verso RLC, però. Così come poco si sta muovendo verso Fikayo Tomori, che allo stesso modo del connazionale inglese ha un contratto in scadenza tra un anno, nel 2027. L'addio di Gila pare spingerlo sulla porta, ma il Coventry nelle scorse settimane ci ha provato a vuoto.

    Non è così certo di rimanere neppure Youssouf Fofana, che potrebbe essere penalizzato dal cambio di modulo di Amorim (un centrocampista in meno, un trequartista in più) e trovare dunque meno spazio. Anche per lui si è stagliata l'ombra della Premier League all'orizzonte: del Crystal Palace, però.

    Che dire poi di Pervis Estupinan? Sembrava diretto verso l'Aston Villa, alla fine fa ancora parte della rosa del Milan e pure lui ha giocato il derby. Diversamente da quello di marzo, però, non è andata bene: non il modo migliore per farsi apprezzare da Amorim.

    Occhi anche su altri elementi della rosa come Yunus Musah e David Odogu. Il primo è tornato dall'Atalanta, il secondo non ha praticamente giocato nel suo primo anno italiano. Per quest'ultimo, secondo Sky, Anderlecht e Mainz stanno battagliando per averlo in prestito.

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  • E CHUKWUEZE?

    Per quanto riguarda Samuel Chukwueze, Amorim era stato chiarissimo nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Milan: la sua intenzione era quella di non lasciarlo più partire, diversamente da quel che era accaduto 12 mesi fa.

    "Chukwu rimane con noi. A noi servono giocatori che sappiano fare l'uno contro uno, letteralmente. Prima di andare a guardare fuori, guardiamoci bene dentro. Poi alla fine del precampionato vedremo cosa sarà successo, facendo molta attenzione al budget. Chukwueze penso che abbia veramente grandi qualità per essere nella nostra squadra e ci dà alternative per giocare con altri sistemi".

    L'alternativa in questione l'abbiamo vista proprio in queste amichevoli del precampionato: Chukwueze esterno destro a tutta fascia. Non sarebbe il suo, ma il nigeriano si sta provando ad adattare per strappare la conferma. Nel derby ha però sofferto parecchio, dopo aver fatto bene in casa del Celtic.

    Nel suo caso, diversamente da elementi come Tomori e Loftus-Cheek, lo scenario più probabile porta verso la permanenza. Ma "probabile" non vuol dire "sicuro". Sempre che al Milan arrivi un'offerta giusta, naturalmente.

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  • Rafael Leao MilanGetty

    L'ANNOSO CASO LEAO

    Non si riferiva a Rafael Leao, Amorim, quando ha parlato di "decisioni da prendere" e di "gruppo molto numeroso". Semplicemente perché il suo connazionale non può essere considerato un esubero come tutti gli altri.

    Però Leao è lo stesso in uscita, sì. Difficilmente, dopo aver spiegato e ribadito a chiare lettere di voler cambiare aria, l'ex attaccante di Sporting e Lille rimarrà a Milano. Il Galatasaray ha iniziato a premere con decisione, avvicinandosi almeno un po' alla chiusura e comunque superando il Fenerbahçe. Ma intanto Rafa è a Giacarta e sfiderà il Chelsea.

    Amorim si aspetta un'accelerazione anche in questo senso, per poter completare la rosa: vorrebbe un trequartista in più da affiancare a Pulisic, che peraltro in questo momento è ai box per un infortunio, e Leao sta bloccando tutto. Con il tempo che passa: tra un paio di settimane comincia il campionato.

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