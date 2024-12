Dove vedere Venezia-Cagliari oggi in tv su Sky e Dazn: scontro salvezza alle 15:00

Importantissima partita pre-natalizia tra Cagliari e Venezia: questo pomeriggio le due squadre si giocano tantissimo, punti di platino in palio.

Venezia o Cagliari, chi passerà un buon Natale? Fondamentale scontro tra pericolanti questo pomeriggio, con il team veneto che ospita quello sardo per provare a migliorare la propria posizione in classifica. Tra le due meglio la squadra di Nicola, a +4 in classifica ma comunque nella zona retrocessione, mentre i lagunari chiudono la graduatoria con dieci punti.

Il pareggio serve a poco per Venezia e Cagliari, che nelle ultime cinque partite hanno ottenuto una vittoria in due (quella rossoblù contro il Verona).

Nonostante manchino ancora cinque mesi al termine della stagione, entrambe sono consapevoli quanto significherebbe vincere questa particolare gara, sia per uscire dalla crisi, sia per avere un vantaggio anche in caso di arrivo a pari punti: gli scontri diretti, come di consueto, contano enormemente.