Dove vedere USA-Sud Sudan di basket oggi in tv alle Olimpiadi: canale e diretta streaming gratis della partita

Dopo l'esordio vincente contro la Serbia, il Dream Team degli Stati Uniti affronta il Sudan del Sud: dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Superata la Serbia 110 a 84, il Dream Team degli Stati Uniti va a caccia dei quarti di finale nel torneo di basket maschile alle Olimpiadi francesi. Oggi contro gli USA il sorprendente Sud Sudan, che ha ottenuto il primo storico successo ai Giochi battendo Porto Rico all'esordio.

Stasera Curry, Durant, LeBron James e il resto della squadra statunitense scendono in campo a Lille per un probabile secondo successo che aprirebbe la porta ai quarti del torneo, in attesa di definire l'avversaria proveniente dal duo delle migliori terze classificate.

In Italia USA-Serbia è stato tra i match più seguiti delle Olimpiadi e l'attesa del pubblico per la gara contro il Sudan del Sud è altrettanto spasmodica.