Dove vedere tutte le partite della Serie B 2026/2027 in streaming

Il precampionato e le amichevoli estive sono ormai alle spalle: da ora si fa sul serio. Inizia la Serie B 2026/2027, campionato che promette spettacolo e grande equilibrio, con tante squadre pronte a contendersi la promozione in Serie A e altrettante chiamate a lottare per la permanenza nella categoria.

Tanti big match, sfide di alta classifica, derby e scontri diretti per la promozione e la salvezza: anche nella prossima stagione la Serie B si prepara a regalare numerosi appuntamenti da non perdere. Sfide che gli appassionati e i tifosi potranno seguire nella loro interezza, in streaming su DAZN.

Ecco dunque come si potranno vedere tutte le partite della Serie B 2026/2027.



