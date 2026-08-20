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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite della Serie B 2026/2027 in streaming

Tutte le informazioni su dove vedere in streaming le partite della Serie B 2026/2027: piattaforme, abbonamenti e modalità per seguire l’intero campionato, dai match della regular season fino a playoff e playout.

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Il precampionato e le amichevoli estive sono ormai alle spalle: da ora si fa sul serio. Inizia la Serie B 2026/2027, campionato che promette spettacolo e grande equilibrio, con tante squadre pronte a contendersi la promozione in Serie A e altrettante chiamate a lottare per la permanenza nella categoria.

Tanti big match, sfide di alta classifica, derby e scontri diretti per la promozione e la salvezza: anche nella prossima stagione la Serie B si prepara a regalare numerosi appuntamenti da non perdere. Sfide che gli appassionati e i tifosi potranno seguire nella loro interezza, in streaming su DAZN.

Ecco dunque come si potranno vedere tutte le partite della Serie B 2026/2027.

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  • Come vedere la Serie B su DAZN

    Per guardare le partite della Serie B 2026/2027 è necessario sottoscrivere un abbonamento DAZN che includa il campionato. La piattaforma propone diversi piani, con caratteristiche e contenuti differenti.

    Una volta attivato l'abbonamento, è sufficiente accedere a DAZN tramite il sito o l'app, effettuare il login con il proprio account e selezionare la partita desiderata dalla sezione dedicata alla Serie B.

    La stagione regolare comprende tutte le gare del campionato, mentre al termine della regular season saranno disponibili anche playoff e playout, decisivi rispettivamente per la promozione in Serie A e per la permanenza in Serie B.

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  • Tutte le partite della Serie B in un'unica piattaforma

    Il principale vantaggio per gli appassionati è quindi la possibilità di seguire tutte le partite della Serie B 2026/2027 su un'unica piattaforma, senza dover alternare diversi servizi di streaming. DAZN trasmetterà l'intero campionato, oltre alla fase finale con playoff e playout.

    Per conoscere nel dettaglio gli incontri trasmessi e gli orari delle singole giornate è possibile consultare la programmazione di DAZN e il calendario ufficiale della competizione.

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  • Quanto costa vedere la Serie B 2026/2027 su DAZN?

    Per la Serie B 2026/2027, il piano più economico che consente di vedere tutte le partite è DAZN Goal.

    Di seguito i prezzi di listino attualmente indicati da DAZN:

    • DAZN Goal mensile: 19,99 €/mese
    • DAZN Goal annuale con pagamento in 12 mensilità: 13,99 €/mese per 12 mesi
    • DAZN Goal annuale in un’unica soluzione: 129 € per 12 mesi

    Il piano Goal include tutte le partite della Serie BKT, sia in diretta sia on demand.

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