Dove vedere tutte le partite della Serie A 2026/2027 in streaming

Il precampionato e le amichevoli estive sono alle spalle: da ora si fa sul serio. Inizia la Serie A 2026/2027, campionato che promette di essere aperto e avvincente come lo è stato quello concluso a maggio con la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter, ma anche con gli sprint verso i piazzamenti europei e la zona salvezza.
380 partite complessive, tanti big match, i derby di Milano, Torino e Roma, ma non solo: anche per la prossima stagione il massimo campionato italiano si prepara a proporre tante sfide di alto livello. Sfide che gli appassionati e i tifosi di calcio potranno assistere nella loro interezza, non soltanto in tv.
Ecco dunque dove si potrà vedere la Serie A 2026/2027 in streaming.