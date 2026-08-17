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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite della Serie A 2026/2027 in streaming

Su DAZN le 380 partite del nuovo campionato saranno visibili in diretta streaming: come abbonarsi, come vederle e le offerte proposte.

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Il precampionato e le amichevoli estive sono alle spalle: da ora si fa sul serio. Inizia la Serie A 2026/2027, campionato che promette di essere aperto e avvincente come lo è stato quello concluso a maggio con la vittoria dello Scudetto da parte dell'Inter, ma anche con gli sprint verso i piazzamenti europei e la zona salvezza.

380 partite complessive, tanti big match, i derby di Milano, Torino e Roma, ma non solo: anche per la prossima stagione il massimo campionato italiano si prepara a proporre tante sfide di alto livello. Sfide che gli appassionati e i tifosi di calcio potranno assistere nella loro interezza, non soltanto in tv.

Ecco dunque dove si potrà vedere la Serie A 2026/2027 in streaming.

Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN


  • SERIE A SU DAZN: QUALI PARTITE SI POSSONO VEDERE

    Anche nella prossima stagione a trasmettere tutte le partite della Serie A sarà DAZN, piattaforma che detiene i diritti del massimo campionato italiano fino alla stagione 2028/2029 compresa. Sottoscrivendo un abbonamento si possono seguire tutte e 380 le partite del torneo, ovvero 10 su 10 per ogni giornata, di cui 7 a giornata in esclusiva. Su DAZN saranno presenti anche gli highlights di tutte le sfide: basterà accedere al sito oppure all’app poco dopo il 90’ per rivedere le azioni salienti e i goal di tutte le partite.

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  • COME ABBONARSI A DAZN

    Per abbonarsi a DAZN si deve accedere al sito (DAZN.com) o scaricare l’app della piattaforma su un qualsiasi dispositivo (un moderno televisore compatibile, un computer, un cellulare, un tablet) e selezionare l’offerta ritenuta più conveniente. 

    Attualmente DAZN mette a disposizione cinque principali piani: SPORTS, GOAL, MYCLUBPASS, FULL e FAMILY, ai quali si aggiunge il piano FULL MOBILE, riservato alla visione da smartphone. Il piano GOAL è pensato per chi vuole seguire il calcio italiano e internazionale, mentre FULL consente di accedere all'intera offerta DAZN. FAMILY offre invece la possibilità di utilizzare contemporaneamente due dispositivi anche collegati a reti internet differenti. Per chi è interessato esclusivamente alla propria squadra di Serie A è disponibile MYCLUBPASS, mentre SPORTS è il piano dedicato agli altri sport, escluso il calcio.

    Una volta scelto il piano più adatto alle proprie esigenze, e dopo essersi registrati o aver effettuato l’accesso a DAZN, si deve procedere con il pagamento scegliendo la modalità: mensile, annuale dilazionato in 12 mesi oppure annuale in un’unica soluzione.

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  • QUANTO COSTA VEDERE LA SERIE A 2026/2027 SU DAZN

    I prezzi di listino attualmente in vigore sono i seguenti:

    • DAZN SPORTS: 14,99 euro al mese; 99 euro per 12 mesi in un'unica soluzione oppure 11,99 euro al mese per 12 mesi.
    • DAZN GOAL: 19,99 euro al mese; 129 euro per 12 mesi in un'unica soluzione oppure 13,99 euro al mese per 12 mesi.
    • DAZN FULL: 46,99 euro al mese; 379 euro per 12 mesi in un'unica soluzione oppure 36,99 euro al mese per 12 mesi.
    • DAZN FAMILY: 71,99 euro al mese; 619 euro per 12 mesi in un'unica soluzione oppure 61,99 euro al mese per 12 mesi.
    • DAZN MYCLUBPASS: 39,99 euro al mese; 329 euro per 12 mesi in un'unica soluzione oppure 29,99 euro al mese per 12 mesi.
    • DAZN FULL MOBILE: 19,99 euro al mese.

    I prezzi possono essere soggetti a promozioni o modifiche da parte di DAZN, per cui è sempre consigliabile verificare il costo effettivo mostrato al momento della sottoscrizione.

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