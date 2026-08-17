Dove vedere tutte le partite della Serie A 2026/2027 in streaming

Per abbonarsi a DAZN si deve accedere al sito (DAZN.com) o scaricare l’app della piattaforma su un qualsiasi dispositivo (un moderno televisore compatibile, un computer, un cellulare, un tablet) e selezionare l’offerta ritenuta più conveniente.

Attualmente DAZN mette a disposizione cinque principali piani: SPORTS, GOAL, MYCLUBPASS, FULL e FAMILY, ai quali si aggiunge il piano FULL MOBILE, riservato alla visione da smartphone. Il piano GOAL è pensato per chi vuole seguire il calcio italiano e internazionale, mentre FULL consente di accedere all'intera offerta DAZN. FAMILY offre invece la possibilità di utilizzare contemporaneamente due dispositivi anche collegati a reti internet differenti. Per chi è interessato esclusivamente alla propria squadra di Serie A è disponibile MYCLUBPASS, mentre SPORTS è il piano dedicato agli altri sport, escluso il calcio.

Una volta scelto il piano più adatto alle proprie esigenze, e dopo essersi registrati o aver effettuato l’accesso a DAZN, si deve procedere con il pagamento scegliendo la modalità: mensile, annuale dilazionato in 12 mesi oppure annuale in un’unica soluzione.