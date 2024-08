Dove vedere Tamberi oggi in tv alle Olimpiadi: canale Rai e diretta streaming, anche gratis, degli italiani nell'atletica

Salto in alto, Gimbo Tamberi in gara il 7 agosto alle Olimpiadi. Di scena anche i 200m e i 400m ostacoli: dove vedere le gare degli italiani.

Dodicesimo giorno di gare alle Olimpiadi, è l'ora di Gimbo Tamberi. Oro nel salto in alto agli scorsi Giochi, l'atleta italiano è stato scelto come portabandiera per la truppa azzurra in questa spedizione francese.

Tamberi scende in pista per le prime fasi del salto in alto, così da provare a guadgnare la qualificazione alla finale prevista il 10 agosto.

Non solo Gimbo, comunque, di scena: il 7 agosto vede in gara, tra gli altri, anche le atlete del salto con l'asta, gli atleti dei 200 metri e le azzurre dei 1500 metri.