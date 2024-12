Dove vedere la Supercoppa Italiana in tv in chiaro: le partite di Juventus, Inter, Milan e Atalanta gratis a gennaio

Supercoppa in tv e streaming tra il 2 e il 6 gennaio: quali canali trasmettono le tre partite delle quattro squadre qualificate.

Un anno dopo la vittoria dell'Inter, la squadra di Inzaghi prova nuovamente a lasciare l'Arabia Saudita con la Supercoppa Italiana. A contendere il trofeo di gennaio le altre big qualificate, ovvero Atalanta, Juventus e Milan.

Le quattro squadre di scena in Supercoppa Italiana si affrontano in due semifinali distinte, ovvero quella tra Inter e Atalanta e quella tra Juventus e Milan; le due vincitrici (in caso di pareggio ci sono direttamente i rigori) giocano la finale per riportare in Italia la coppa.

Come di consueto, la Supercoppa Italiana si può vedere in tv e streaming in chiaro: le tre partite di Juventus, Milan, Inter e Atalanta sono disponibili gratis per chiunque, via app, telefono, tablet o computer.