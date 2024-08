Dove vedere la staffetta 4x100 finale oggi in tv: diretta e streaming gratis della gara di Jacobs, Tortu, Melluzzo e Patta

Jacobs, Tortu, Melluzzo e Patta in pista per la finale della staffetta 4x100 m: dove vedere la gara, tre anni dopo l'oro di Tokyo.

L'Italia prova a confermarsi tre anni dopo Tokyo. Questa sera la squadra azzurra impegnata nella staffetta 4x100 metri scende in pista per la finalissima che può valere una medaglia, magari nuovamente l'oro come in terra nipponica.

Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta corrono per la seconda medaglia consecutiva della propria storia olimpica nella staffetta, con Matteo Melluzzo al posto di Desalu, quest'ultimo oro nella 4x100 in Giappone.

L'Italia ha ottenuto il pass per la finale per il rotto della cuffia e dovrà decisamente migliorare il tempo in batteria per vincere una medaglia. Tra le favorite Cina e Gran Bretagna, così come Sudafrica e Stati Uniti.