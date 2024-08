Dove vedere Sinner-Zverev oggi 18 agosto: orario, canale tv e diretta streaming della semifinale di Cincinnati

Sinner affronta Zverev nella semifinale del torneo di Cincinnati: tutte le info sulla diretta tv e streaming dell'incontro.

Jannik Sinner a caccia della finale al Torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: per riuscire nell'intento, dovrà battere il tedesco Alexander Zverev nel penultimo atto.

Il tennista altoatesino ha superato in due set lo statunitense Michelsen al secondo turno, per poi sfruttare il forfait dell'australiano Thompson nell'incrocio successivo; ai quarti è invece arrivato un sofferto successo in rimonta per due set a uno sul russo Rublev.

Qui troverete tutte le informazioni necessarie per rimanere aggiornati sulla semifinale del torneo di Cincinnati tra Sinner e Zverev: dal canale tv alla diretta streaming.