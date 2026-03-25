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Jannik SinnerGetty Images
Michael Baldoin

Dove vedere Sinner oggi in tv: l'azzurro affronta Tiafoe ai quarti di finale del Miami Open

Dopo aver superato Michelsen nuovamente in due set agli ottavi di finale, Sinner si prepara a sfidare lo statunitense Tiafoe: dove vedere l'incontro in tv e in streaming.

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Con l’eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz al terzo turno contro Sebastian Korda, Jannik Sinner ha l’opportunità di guadagnare punti preziosi nel ranking ATP.

Finora l’azzurro ha avuto un cammino praticamente perfetto, superando Dzumhur, Moutet e Michelsen sempre in due set ed ora si prepara ad affrontare lo statunitense Frances Tiafoe ai quarti di finale.

Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire la partita del numero due al mondo, valida per l’accesso alle semifinali dei Miami Open.

  • CHI È L'AVVERSARIO DI SINNER?

    Ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami, Sinner affronterà Tiafoe, numero 20 del ranking ATP.

    Lo statunitense, che per arrivare ai quarti ha superato Cazaux, Mensik e Atmane (gli ultimi due in tre set), fa del dritto e del servizio i suoi punti di forza.

    L’ultimo precedente tra i due risale ad agosto 2024, quando Sinner vinse la finale dell’Open di Cincinnati per 7-6, 6-2.

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  • SINNER-TIAFOE È VISIBILE IN CHIARO?

    La sfida tra Sinner e Tiafoe non sarà visibile gratuitamente ed in chiaro: per assistere al match, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

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  • DOVE VEDERE SINNER-TIAFOE IN TV E IN STREAMING?

    Per seguire in diretta i quarti di finale tra Sinner e Tiafoe è necessario un abbonamento a Sky Sport o al pacchetto Sport di NOW.

    Il match, in programma non prima delle 18:00, sarà trasmesso su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203).

  • CHI PUÒ AFFRONTARE SINNER IN SEMIFINALE DEI MIAMI OPEN?

    In caso del passaggio del turno, Sinner in semifinale affronterà il vincente tra Francisco Cerúndolo e Alexander Zverev.

    Questa sfida andrà in scena non prima di mezzanotte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo.

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