Dove vedere Sinner oggi in tv: l'azzurro affronta Tiafoe ai quarti di finale del Miami Open

Con l’eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz al terzo turno contro Sebastian Korda, Jannik Sinner ha l’opportunità di guadagnare punti preziosi nel ranking ATP.

Finora l’azzurro ha avuto un cammino praticamente perfetto, superando Dzumhur, Moutet e Michelsen sempre in due set ed ora si prepara ad affrontare lo statunitense Frances Tiafoe ai quarti di finale.

Di seguito, tutte le informazioni su dove seguire la partita del numero due al mondo, valida per l’accesso alle semifinali dei Miami Open.