Dove vedere Sinner oggi in tv: Indian Wells, l'italiano al debutto nella sfida contro Svrcina

Inizia dai trentaduesimi di finale il percorso di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells: il numero 2 del ranking ATP sfida il ceco Dalibor Svrcina.

Altoatesino chiamato al riscatto dopo le delusioni racimolate in questa prima parte del 2026: agli Australian Open è arrivata l'eliminazione in semifinale per mano di Novak Djokovic, all'ATP 500 di Doha si è arreso a Jakub Mensik ai quarti.

Di seguito tutte le informazioni sul match di Indian Wells tra Sinner e Svrcina: orario e dove vederlo in diretta tv e streaming.