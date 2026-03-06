Goal.com
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Sinner oggi in tv: Indian Wells, l'italiano al debutto nella sfida contro Svrcina

Prima uscita di Jannik Sinner sul cemento di Indian Wells: a contendere la qualificazione ai sedicesimi sarà il ceco Dalibor Svrcina.

Inizia dai trentaduesimi di finale il percorso di Jannik Sinner al torneo di Indian Wells: il numero 2 del ranking ATP sfida il ceco Dalibor Svrcina.

Altoatesino chiamato al riscatto dopo le delusioni racimolate in questa prima parte del 2026: agli Australian Open è arrivata l'eliminazione in semifinale per mano di Novak Djokovic, all'ATP 500 di Doha si è arreso a Jakub Mensik ai quarti.

Di seguito tutte le informazioni sul match di Indian Wells tra Sinner e Svrcina: orario e dove vederlo in diretta tv e streaming.

  • ORARIO SINNER-SVRCINA

    Il debutto a questa edizione di Indian Wells di Sinner è in programma nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 marzo: ancora da definire l'orario d'inizio dell'incontro, che dovrebbe svolgersi non prima delle 3 del mattino italiane.

  • SINNER-SVRCINA GRATIS?

    No, non sarà possibile assistere alla gara tra Sinner e Svrcina gratuitamente: l'unico modo per seguire il primo confronto ufficiale tra i due sarà in abbonamento.

  • DOVE VEDERE SINNER A INDIAN WELLS IN TV E STREAMING

    L'esordio di Sinner a Indian Wells sarà visibile su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Tennis (203).

    Streaming disponibile per tutti gli abbonati su Sky Go, servizio fruibile sui vari device portatili e disponibile senza costi aggiuntivi.

    Un'altra opzione per lo streaming è offerta da NOW: in questo caso basta acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

  • L'AVVERSARIO DI SINNER IN CASO DI PASSAGGIO DEL TURNO

    Se dovesse battere Svrcina, Sinner affronterebbe uno traEtcheverry e Shapovalov ai sedicesimi di finale.

