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2026 Australian Open PreviewsGetty Images Sport
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Dove vedere Sinner oggi in tv: contro Medvedev gioca la finale di Indian Wells

Ultimo atto del torneo californiano di Indian Wells: in finale Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev contro dopo aver superato il tedesco Alexander Zverev in semifinale.

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  • SINNER-MEDVEDEV STASERA IN CHIARO?

    Indian Wells non è trasmesso live in chiaro per tutti. Per vedere l'incontro tra Sinner e Medvedev questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky, che permette anche la visione su Sky Go, o NOW.

    Sinner ha superato Svrcina, Shapovalov e Fonseca, prima dell'americano Learner Tien ai quarti di finale e del tedesco Alexander Zverev per staccare il pass che vale la finale. Medvedev ha battuto Tabilo, Baez, Michelsen, Draper e Alcaraz nei precedenti incontri.

    Il match è previsto poco dopo le 22:00 italiane.

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  • I CANALI PER VEDERE SINNER

    Il confronto tra Sinner e Medvedev, valevole per la finale maschile di Indian Wells, verrà trasmesso sui canali numero 201 e 203 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Tennis. 

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