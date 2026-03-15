Dove vedere Sinner oggi in tv: contro Medvedev gioca la finale di Indian Wells

Indian Wells non è trasmesso live in chiaro per tutti. Per vedere l'incontro tra Sinner e Medvedev questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky, che permette anche la visione su Sky Go, o NOW.

Sinner ha superato Svrcina, Shapovalov e Fonseca, prima dell'americano Learner Tien ai quarti di finale e del tedesco Alexander Zverev per staccare il pass che vale la finale. Medvedev ha battuto Tabilo, Baez, Michelsen, Draper e Alcaraz nei precedenti incontri.

Il match è previsto poco dopo le 22:00 italiane.