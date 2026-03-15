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Dove vedere Sinner oggi in tv: contro Medvedev gioca la finale di Indian Wells
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SINNER-MEDVEDEV STASERA IN CHIARO?
Indian Wells non è trasmesso live in chiaro per tutti. Per vedere l'incontro tra Sinner e Medvedev questa sera bisogna essere in possesso di un abbonamento a Sky, che permette anche la visione su Sky Go, o NOW.
Sinner ha superato Svrcina, Shapovalov e Fonseca, prima dell'americano Learner Tien ai quarti di finale e del tedesco Alexander Zverev per staccare il pass che vale la finale. Medvedev ha battuto Tabilo, Baez, Michelsen, Draper e Alcaraz nei precedenti incontri.
Il match è previsto poco dopo le 22:00 italiane.
I CANALI PER VEDERE SINNER
Il confronto tra Sinner e Medvedev, valevole per la finale maschile di Indian Wells, verrà trasmesso sui canali numero 201 e 203 di Sky, Sky Go e NOW, ovvero Sky Sport Tennis.
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