Dove vedere Sinner-Michelsen in tv oggi 29 agosto: orario, canale e diretta streaming dell'incontro degli US Open

Sinner impegnato nel secondo turno degli US Open contro l'americano Michelsen: dove vedere l'incontro in diretta tv e streaming.

Più di qualche brivido per Jannik Sinner in occasione della prima uscita agli US Open: al primo turno è arrivata una vittoria in rimonta contro lo statunitense Mackenzie McDonald.

Dopo aver perso il primo set, il tennista altoatesino ha vinto i successivi tre e ha così staccato il pass per il turno successivo in cui sfiderà un altro americano, ovvero Alex Michelsen.

Di seguito tutte le informazioni sul match degli US Open tra Sinner e Michelsen: tutti gli aggiornamenti su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.