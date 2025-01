Dove vedere Sinner domani 16 gennaio agli Australian Open 2025 e a che ora gioca contro Schoolkate

Battuto Jarry nel primo turno, Sinner affronta ora l'australiano Schoolkate nella mattinata di giovedì: dove vederlo in tv e streaming.

Superato il cileno Jarry nel primo turno, Sinner si prepara per giocare contro Schoolkate, padrone di casa in Australia per l'Australian Open 2025 di scena in questo gennaio.

Vincitore della scorsa edizione e numero uno al mondo nel singolare maschile, Sinner è il grande favorito del'attuale competizione.

La strada verso la finale lo vede come numero uno assoluto, almeno sulla carta, con una sfida contro Alcaraz o Djokovic prevista eventualmente solo nell'ultimo atto del torneo.