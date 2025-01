Dove vedere Sinner domani agli Australian Open 2025 e a che ora gioca contro Jarry

Nella notte italiana tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio Sinner sfida Jarry agli Australian Open 2025: orario e dove vedere la gara in tv.

Il tennista numero uno del pianeta torna in campo. Lo fa in un torneo di cui è Campione in carica, ovvero l'Australian Open. A Melbourne esordio per Jannik Sinner, che affronta il cileno Jarry nel primo turno del torneo australiano, facente parte del Grande Slam.

Capolista nel ranking mondiale, Sinner spera di confermarsi non solo in Australia, ma nell'intero 2025. Reduce da un 2024 memorabile, il tennista italiano riparte per dimostrare di poter essere ancora il numero uno: domani, lunedì 13 gennaio 2025, la sfida contro Jarry fa partire il suo anno.

Sinner-Jarry si gioca a Melbourne e in particolare al Melbourne Park. Se il tennista italiano è Campione del torneo nel singolare maschile, in quello femminile lo scorso anno ha avuto la meglio Aryna Sabalenka.