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Stefano Silvestri

Dove vedere Sinner-Auger Aliassime oggi in tv e streaming: orario e canali del match di Monte Carlo

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Jannik Sinner sfida il canadese Felix Auger Aliassime nei quarti di finale del Rolex Monte Carlo Masters: in palio un posto nelle semifinali del torneo. Quando gioca il tennista altoatesino.

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Superato l'ostacolo Machac, Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale del Rolex Monte Carlo Masters: il nuovo avversario del tennista altoatesino è il canadese Felix Auger Aliassime, numero 5 del Ranking ATP.

In palio c'è un posto tra i primi quattro del torneo: il vincitore dell'incontro volerà infatti in semifinale contro uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il tedesco Sascha Zverev, mentre il perdente verrà eliminato.

Di seguito tutte le informazioni utili su Sinner-Auger Aliassime: quando inizia l'incontro di Monte Carlo e dove vederlo in diretta tv e streaming.

  • ORARIO SINNER-AUGER ALIASSIME

    L'incontro tra Sinner e Auger Aliassime prenderà il via all'ora di pranzo di oggi, venerdì 10 aprile: l'orario d'inizio sarà attorno alle 13, in ogni caso dopo il primo match di giornata (via alle 11) che vedrà sfidarsi proprio Fonseca e Zverev.

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  • DOVE VEDERE SINNER-AUGER ALIASSIME IN TV

    L'incontro tra Sinner e Machac sarà trasmesso in diretta tv da Sky, soltanto tramite abbonamento.

    La sfida che vedrà in campo il tennista italiano, in particolare, sarà visibile su due canali: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

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  • DOVE VEDERE SINNER-AUGER ALIASSIME IN STREAMING

    Per quanto riguarda la diretta streaming di Sinner-Aliassime, anche in questo caso sono diverse le opzioni per seguire il match: si potrà farlo su NOW e su Tennis TV, entrambi tramite abbonamento, oltre a SkyGo, app quest'ultima riservata ai clienti Sky.