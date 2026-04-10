Dove vedere Sinner-Auger Aliassime oggi in tv e streaming: orario e canali del match di Monte Carlo

Superato l'ostacolo Machac, Jannik Sinner torna in campo per i quarti di finale del Rolex Monte Carlo Masters: il nuovo avversario del tennista altoatesino è il canadese Felix Auger Aliassime, numero 5 del Ranking ATP.
In palio c'è un posto tra i primi quattro del torneo: il vincitore dell'incontro volerà infatti in semifinale contro uno tra il brasiliano Joao Fonseca e il tedesco Sascha Zverev, mentre il perdente verrà eliminato.
Di seguito tutte le informazioni utili su Sinner-Auger Aliassime: quando inizia l'incontro di Monte Carlo e dove vederlo in diretta tv e streaming.