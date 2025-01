Dove vedere Roma-Lazio in tv e streaming

Tutte le info su dove e come vedere Roma-Lazio: canale tv e copertura streaming del derby.

La diciannovesima giornata di Serie A è caratterizzata dal derby della Capitale, con Roma e Lazio contro in una delle partite più attese della stagione.

Cammini contrapposti quelli di giallorossi e biancocelesti, con la squadra di Ranieri obbligata a risalire la china per smaltire le scorie di una prima metà di 2024/2025 disastroso ma in ripresa dopo la cinquina al Parma e il pari di San Siro colto in casa del Milan. Quella di Baroni, invece, sta volando sia in campionato che in Europa e punta a dare continuità al magic moment anche nella stracittadina.

Di seguito, tutto ciò che c'è da sapere su come e dove vedere il derby Roma-Lazio in diretta tv e streaming.