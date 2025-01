Dove vedere Real Madrid-Maiorca in tv oggi: diretta della Supercoppa di Spagna stasera su Youtube, 7 Gold e Telelombardia

Real Madrid e Maiorca in campo stasera per raggiungere il Barcellona in finale di Supercoppa: la partita è live in chiaro per tutti.

Il Barcellona ha conquistato la finale, ora tocca al Real Madrid. In Arabia Saudita, questa sera alle ore 20:00, gli uomini di Ancelotti affrontano il Maiorca nella seconda semifinale di Supercoppa di Spagna. Campioni in carica del torneo, i Blancos provano a raggiungere il Barcellona nella finale di Jeddah per dare vita all'immediato Clasico in questi primi giorni di 2025. Reduce da un 2024 da urlo, il Real Madrid spera di replicare l'ultimo anno solare. Davanti c'è il Maiorca, a caccia dell'impresa dopo aver a sorpresa preso parte all'ultima Coppa del Re, persa in finale contro il Bilbao, a sua volta battuto dal Barcellona nella semifinale di ieri. Stasera la partita contro il Real Madrid è in diretta tv e in streaming, gratis e in chiaro per tutti. L'articolo prosegue qui sotto