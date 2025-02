Dove vedere PSV-Feyenoord di Coppa d'Olanda oggi: gara visibile gratis? In campo le avversarie di Juventus e Milan

Due delle tre grandi d'Olanda si sfidano nei quarti di finale della coppa nazionale: si potrà vedere la partita in tv e streaming?

Scendono in campo le due avversarie di Juventus e Milan. In attesa di rituffarsi nell'Eredivisie nel weekend, il PSV e il Feyenoord si sfidano in una gara affascinante valida per la Coppa d'Olanda (KNVB Beker).

Si gioca per i quarti di finale della competizione, in gara unica: chi vince approda alle semifinali, mentre chi perde viene eliminato. L'altra grande d'Olanda, l'Ajax di Francesco Farioli e Daniele Rugani, è già stato eliminato agli ottavi per mano dell'AZ.

Sarà possibile vedere PSV-Feyenoord in diretta tv e streaming? Chi detiene i diritti per la trasmissione delle partite della Coppa d'Olanda in Italia? Tutte le informazioni.