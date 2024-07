Sedici squadre maschili e dodici femminili di scena in Francia per provare a vincere le medaglie dei Giochi Olimpici. L'Italia non si è qualificata.

L'Italia, come nelle ultime edizioni, non è presente, ma lo spettacolo delle Olimpiadi porterà milioni di italiani a seguire il più importante torneo calcistico per Under. Nel 2024, tra luglio e agosto, le Nazionali qualificate al torneo di Parigi scendono in campo per la medaglia d'oro tanto ambita.

Sedici squadre maschili e dodici squadre femminili si contenderanno le medaglie d'oro ai Giochi della 33esima Olimpiade, con match di scena tra il 24 luglio e il 9 agosto a Parigi e dintorni.

Per gli spettatori che desiderano vedere dal vivo le Olimpiadi di calcio maschili e femminili esistono diverse possibilità, con svariati abbonamenti per seguire in diretta tutte le gare dell'atteso evento francese.