Seconda semifinale degli Europei 2024, l'Olanda di Koeman affronta l'Inghilterra di Southgate per conquistare la finalissima.

Penultimo atto di Euro 2024. Dopo Spagna-Francia, è stata definita anche la seconda semifinale, ovvero l'incontro tra l'Inghilterra, la prima a qualificarsi, e l'Olanda di Koeman, capace di eliminare la Turchia di Montella dopo aver ribaltato il match nella ripresa.

L'Inghilterra, invece, ha superato la Svizzera con una lotteria dei rigori perfetta: cinque reti su cinque. Ora, a Dortmund, le due squadre si affrontano per raggiungere la finalissima, che la squadra britannica ha come noto perso tre anni fa contro l'Italia.

Nessuna sorpresa in semifinale, solamente quattro big in corsa per succedere alla Nazionale azzurra tre anni dopo il successo di Wembley. Una gara tutta da vivere che proclamerà la seconda e ultima squadra in finale.