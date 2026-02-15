Goal.com
Live
Svilar McTominay Roma Napoli 2025-2026Getty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Napoli-Roma oggi in tv: la domenica di Serie A si chiude col botto

Dopo Inter-Juventus di ieri, ecco Napoli-Roma come secondo big match della nuova giornata di Serie A: Derby del Sole previsto alle ore 20:45.

  • NAPOLI-ROMA GRATIS QUESTA SERA?

    La partita tra Napoli e Roma non è tra quelle trasmesse gratis e in chiaro da Dazn. Spesso l'emittente che propone l'intera Serie A live dà la possibilità di seguire alcuni match semplicemente registrandosi, senza essere in possesso di un abbonamento: il big match di oggi non è tra questi.

  • NAPOLI-ROMA DOVE VEDERLA STASERA

    La partita tra Napoli e Roma si può vedere in tv e streaming questa sera tramite l'app o il sito ufficiale di Dazn, con interviste e approfondimenti previsti prima dell'incontro e al termine dello stesso.

    Napoli-Roma, inoltre, è visibile anche su Sky, qualora l'utente abbia attivato zona Dazn: a quel punto il match di stasera è visibile anche ul numero 214 del satellite, ovvero Dazn 1.

  • LE PARTITE DI OGGI IN TV

    18.00 Torino-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.00 Roma-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

    18.30 Levante-Valencia (Liga) - DAZN

    18.30 Anderlecht-La Louviere (Campionato belga) - DAZN

    19.30 Avellino-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.30 Lecco-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Potenza-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.45 Napoli-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Lione-Nizza (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    21.00 Maiorca-Betis (Liga) - DAZN

    21.00 Gimnasia La Plata-Estudiantes (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

    21.30 Sporting-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN

    23.30 Boca Juniors-Platense (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

