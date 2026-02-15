Dove vedere Napoli-Roma oggi in tv: la domenica di Serie A si chiude col botto

La partita tra Napoli e Roma si può vedere in tv e streaming questa sera tramite l'app o il sito ufficiale di Dazn, con interviste e approfondimenti previsti prima dell'incontro e al termine dello stesso.

Napoli-Roma, inoltre, è visibile anche su Sky, qualora l'utente abbia attivato zona Dazn: a quel punto il match di stasera è visibile anche ul numero 214 del satellite, ovvero Dazn 1.