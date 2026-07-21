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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Simone Giromini

Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e ultime notizie

Napoli

Dove vedere l'amichevole tra Napoli e Arezzo: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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La prima di Allegri: mercoledì 22 luglio ore 18

Il Napoli prosegue la preparazione estiva con la prima amichevole del ritiro affrontando l'Arezzo. Per gli azzurri sarà un test utile per mettere minuti nelle gambe e iniziare ad assimilare i principi di gioco di Massimiliano Allegri in vista della nuova stagione.

Per i tifosi partenopei sarà anche l'occasione per osservare da vicino i nuovi acquisti e i giovani più interessanti della rosa, oltre a valutare i primi esperimenti tattici del nuovo staff tecnico.

Di seguito i canali TV e le piattaforme streaming su cui seguire Napoli-Arezzo in diretta.

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Come vedere Napoli-Arezzo con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

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Ecco come far funzionare la VPN

  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.


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  • DOVE VEDERE NAPOLI-AREZZO IN TV E STREAMING

    La sfida tra Napoli e Arezzo sarà visibile in diretta TV su DAZN e Sky, mentre la diretta streaming sarà disponibile sulla piattaforma di DAZN.

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