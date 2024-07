Dove vedere Lazio-Triestina oggi in tv e streaming: partita in abbonamento o acquistabile singolarmente

Terza amichevole biancoceleste estiva, la Lazio scende in campo contro la Triestina dopo le vittorie contro l'Auronzo e il Trapani.

Dopo il roboante 23-0 all'Auronzo e il 3-1 al Trapani, la Lazio di Baroni scende in campo per la terza amichevole estiva. Di fronte ai biancocelesti, stavolta, c'è la Triestina, compagine di Serie C reduce dai playoff primaverili per provare a tornare in B.

La squadra di Baroni, che esordirà in campionato a metà agosto contro la neopromossa Venezia, alza via via l'asticella delle gare estive in vista del ritorno in Serie A. Una Lazio rivoluzionata, che ha visto partire sia Luis Alberto che Immobile durante l'attuale mercato.

C'è grande curiosità da parte dei tifosi per vedere all'opera i vari nuovi arrivati e capire come potrà comportarsi la squadra affidata a Baroni nelc orso dell'annata 2024/2025.