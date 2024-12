A gennaio su il sipario dai Mondiali 2025 della Kings League: dove vedere il torneo in tv e streaming.

Il progetto Kings League ormai ha spiccato il volo. Prossimo step: i Mondiali 2025.

La nuova edizione della Kings League World Cup Nations si giocherà in Italia, tra Milano e Torino (finale all'Allianz Stadium), con protagonista anche la nostra Nazionale.

Dove vedere il torneo in diretta tv e streaming? Ecco tutte le info necessarie su come fare per godersi l'atteso appuntamento.