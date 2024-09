Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming

Juventus vs SSC Napoli

Juventus e Napoli si affrontano nella quinta giornata del campionato di Serie A: ecco dove seguire il match in tv e streaming.

La sfida tra Juventus e Napoli infiamma il programma della quinta giornata del campionato di Serie A.

Il big match dell'Allianz Stadium mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica. Da un lato i bianconeri allenati da Thiago Motta che - dopo l'esordio vincente in Champions League - vuole riassaporare il gusto della vittoria anche in campionato dove la Juve è reduce da due pareggi consecutivi contro Roma e Empoli.

A Torino, però, arriva il grande ex Antonio Conte, da quest'anno timoniere di un Napoli che, dopo il ko all'esordio col Verona, ha colto tre vittorie consecutive in Serie A battendo rispettivamente Bologna, Parma e Cagliari.

Di seguito, tutte le informazioni su dove poter vedere Juventus-Napoli in diretta tv e streaming.