Dove vedere Juventus-Lazio in tv sabato: solo su Dazn o anche su Sky? Diretta streaming e canale della Serie A

Juventus vs Lazio

Big match sabato, la Serie A riparte con la partita tra le appaiate Juventus e Lazio: dove guardarla in tv e streaming alle 20:45.

Chiuso il capitolo Italia per ottobre, riparte la Serie A. Subito big match per l'ottava giornata, una sfida d'alta classifica tra due squadre attualmente appaiate in classifica: sabato 19 ottobre, a Torino, si gioca Juventus-Lazio.

Entrambe a 13 punti, all'inseguimento del Napoli capolista, Juventus e Lazio provano a superare momentaneamente partenopei e Inter in graduatoria in attesa delle gare delle due prime della classe nel weekend.

In uno Stadium soldout, Juventus e Lazio si affrontano nuovamente a sei mesi dall'ultima volta, ovvero dalle semifinali di Coppa Italia che permisero ai bianconeri di accedere in finale e dunque conquistare il trofeo, l'ultimo di Max Allegri.