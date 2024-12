Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv oggi: canale Sky e diretta DAZN, come guardare la partita stasera in streaming

Ultima partita dell'anno per Juventus e Fiorentina, entrambe decise a guadagnare punti sulle squadre di testa: dove guardarla in tv oggi.

L'Inter ha vinto, Atalanta e Lazio hanno pareggiato il big match del sabato. Ora tocca a Juventus e Fiorentina chiudere il proprio 2024, con una delle due partite di cartello di oggi (l'altra è Milan-Roma, stasera alle 20:45).

Entrambe attualmente in lotta per i primi posti, Juventus e Fiorentina sanno di dover vincere per rosicchiare punti ad Atalanta e Lazio e rispondere presenti in seguito al successo dell'Inter. In più c'è da considerare il risultato del Napoli, l'altra grande in lotta per le posizioni di vertice.

Alle 18:00 di stasera Juventus-Fiorentina sarà vista da milioni di italiani, pronti a seguire le gesta di Vlahovic, Kean e compagni: la partita, come sempre, è trasmessa in diretta tv e streaming tramite abbonamento.