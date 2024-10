Dove vedere la Juve femminile oggi in tv: le bianconere in campo per la Champions League, stasera sfida al Bayern

La Juventus femminile in campo per la Champions League contro le tedesche del Bayern Monaco: dove guardare la partita in tv e streaming.

Archiviata la prima vittoria contro il Valerenga, la Juventus femminile di Massimiliano Canzi scende in campo per la seconda partita di Champions League 2024/2025: a Torino arrivano le tedesche del Bayern Monaco, anch'esse reduci dal successo nel primo match. Inserite nel girone C, Juventus e Bayern guidano il gruppo davanti al già citato Valerenga - club norvegese - e all'Arsenal sconfitto dalle tedesche nella prima partita. Grande avvio di campionato fin qui delle bianconere di Canzi, prime nella Serie A femminile e al top anche in Champions: la sfida contro il Bayern Monaco può dare ancor più fiducia alla squadra, che punta a raggiungere grandi traguardi durante la stagione. L'articolo prosegue qui sotto