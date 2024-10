Dove vedere l'Italia Under 20 in tv lunedì gratis: la partita contro il Portogallo è in chiaro, si gioca per l'Elite League

L'Elite League continua, l'Italia affronta il Portogallo lunedì 14 ottobre: dove guardare la partita in diretta tv e streaming.

L'Italia Under 20 di Corradi torna in campo per la quarta partita di Elite League. Reduce da due sconfitte consecutive contro Germania e Inghilterra, Pafundi e compagni provano a rinascere affrontando i pari età del Portogallo nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre.

Vincitrice dell'Elite League per tre tornei consecutivi, l'Italia deve battere il Portogallo per dare una svolta all'attuale edizione e rimanere al top delle squadre Under 20.

Argento al Mondiale 2023, la Nazionale azzurra spera di poter alzare l'asticella ed arrivare all'oro nel prossimo torneo internazionale previsto nel 2025. L'Italia è di fatto già qualificata in virtù dei risultati dell'Under 19, che hanno permesso il pass per il prossimo Mondiale con il secondo posto dell'Europeo di categoria.