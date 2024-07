Dove vedere l'Italia U19 oggi contro l'Irlanda del Nord: diretta tv e streaming gratis della seconda partita

Dopo la vittoria in rimonta contro la Norvegia, l'Italia Under 19 affronta i padroni di casa dell'Irlanda del Nord nella seconda gara dell'Europeo.

Vittoriosa all'esordio contro la Norvegia, in rimonta, l'Italia Under 19 di Corradi scende in campo contro i padroni di casa dell'Irlanda del Nord nel secondo match dell'Europeo di categoria.

La squadra azzurra cerca il pass per le semifinali di Euro Under 19, così da provare a difendere il titolo di Campione d'Europa ottenuto nel 2023 in quel di Malta. Dopo una prima esaltante partita, tutti gli occhi sono puntati su Pafundi, autore di due assist d'elite nel match contro la Norvegia, vinto per 2-1 dopo lo svantaggio iniziale.

Chiuso l'Europeo tedesco, a dir poco deludente, dell'Italia maggiore, l'attenzione del pubblico è tutta per l'Italia Under 19 di Corradi.