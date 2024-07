Dove vedere Italia-Spagna Under 19 oggi: diretta tv gratis e steaming della semifinale dell'Europeo

Italia-Spagna di scena per le semifinali dell'Europeo Under 19: la squadra di Corradi a caccia della finalissima per confermarsi Campione.

Due vittorie su due hanno portato l'Italia di Corradi alle semifinali di Euro Under 19 come prima del girone. La terza e ultima sfida contro l'Ucraina è stata di fatto ininfluente, con un k.o per 3-2 che ha portato gli avversari avanti, nell'altra semifinale.

Campione d'Europa in carica con il successo a Malta 2023, ora l'Italia prova a confermarsi sul tetto continentale: per farlo, prima della finale, ci sarà da superare la Spagna. Dopo il confronto nel torneo 'dei grandi', le due rappresentative di fronte in quello Under 19.

Corradi non avrà a disposizione omonimo Christian, espulso contro l'Ucraina e dunque squalificato per la semifinale contro la Spagna. Di nuovo titolari i giocatori che hanno riposato nell'ultimo match, tra cui Pafundi.