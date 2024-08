Dove vedere Italia-Serbia di volley oggi in tv alle Olimpiadi: canale e diretta streaming gratis della pallavolo femminile

L'Italia di volley femminile prova a superare l'ostacolo Serbia e i quarti: in palio ci sono le semifinali, così da combattere per una medaglia.

Quinti, sesti, noni posti. L'Italia femminile di volley si è spinta al massimo fino ai quarti delle Olimpiadi, senza mai riuscire a superare tale ostacolo. Oggi, contro la Serbia, la rappresentativa guidata da Julio Velasco, proverà a fare la storia.

Le tre vittorie in altrettante gare nella fase a gironi regalano grandi speranze alle azzurre, decise a raggiungere le semifinali delle Olimpiadi, così da lottare per una medaglia per la prima volta.

La partita contro la Serbia chiude i quarti, con il tabellone ormai definito e che vedrà la vincente vedersela contro la Turchia nella semifinale del torneo di pallavolo olimpico.