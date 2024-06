Dove vedere Italia-Albania in tv, in chiaro e in streaming

Le info su dove vedere Italia-Albania di Euro 2024 in diretta tv, in chiaro e in streaming.

L'Italia comincia il proprio cammino a Euro 2024, affrontando l'Albania nella propria partita d'esordio del torneo continentale. La Nazionale di Luciano Spalletti sfida quella di Sylvinho per la prima giornata del Girone B, in cui sono incluse anche Croazia e Spagna. Di seguito, tutte le info su come e dove vedere Italia-Albania di Euro 2024 in diretta tv, in chiaro e in streaming. L'articolo prosegue qui sotto