Dove vedere Inter-Roma femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Coppa Italia femminile è giunta alle battute conclusive: quattro le squadre rimaste a lottare per la gloria nel torneo nazionale, due di queste sono Inter e Roma.

Nerazzurre e giallorosse si sfidano nella semifinale di ritorno dopo l'1-1 maturato all'andata in casa delle capitoline: al vantaggio di Babajide ha risposto nel finale Wullaert, a segno su calcio di rigore per la formazione lombarda.

Di seguito tutte le informazioni su come assistere a Inter-Roma femminile in diretta tv e streaming: calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 29 marzo.