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Vittorio Rotondaro

Dove vedere Inter-Roma femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Inter e Roma a confronto nella Coppa Italia femminile: come seguire il match in diretta tv e streaming.

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La Coppa Italia femminile è giunta alle battute conclusive: quattro le squadre rimaste a lottare per la gloria nel torneo nazionale, due di queste sono Inter e Roma.

Nerazzurre e giallorosse si sfidano nella semifinale di ritorno dopo l'1-1 maturato all'andata in casa delle capitoline: al vantaggio di Babajide ha risposto nel finale Wullaert, a segno su calcio di rigore per la formazione lombarda.

Di seguito tutte le informazioni su come assistere a Inter-Roma femminile in diretta tv e streaming: calcio d'inizio alle ore 15 di domenica 29 marzo.

  • INTER-ROMA FEMMINILE: CANALE TV E STREAMING

    Partita: Inter-Roma femminile

    Data: 29 marzo 2026

    Orario: 15:00

    Canale TV: Sky Sport Calcio (numero 202)

    Streaming: Sky Go e NOW

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  • DOVE VEDERE INTER-ROMA FEMMINILE IN TV

    La sfida di Coppa Italia femminile tra Inter e Roma sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Calcio (numero 202).

    Guarda su Sky Sport


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  • INTER-ROMA FEMMINILE IN DIRETTA STREAMING

    Per gli abbonati Sky è disponibile Sky Go, servizio streaming fruibile senza costi aggiuntivi.

    Abbonati a NOW


    L'altra opzione è offerta dall'acquisto del 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW.

  • PROBABILI FORMAZIONI INTER-ROMA FEMMINILE

    INTER (3-4-1-2): Runarsdottir; Bowen, Milinkovic, Ivana; Glionna, Magull, Detruyer, Schough; Csiszar; Wullaert, Bugeja. All. Piovani.

    ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Veje; Giugliano, Csiki, Greggi; Dragoni, Viens, Haavi. All. Rossettini.

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