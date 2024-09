Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Inter vs AC Milan

Inter e Milan di scena nel Derby della quinta giornata di Serie A: tutte le info su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La quinta giornata di Serie A offre un menù davvero niente male: oltre che per Juventus-Napoli, le luci dei riflettori saranno anche per Inter e Milan nel Derby della Madonnina in programma domenica sera.

Nerazzurri ancora imbattuti e a quota otto punti, frutto dei successi casalinghi contro Lecce e Atalanta e dei pareggi esterni al cospetto di Genoa e Monza.

I rossoneri hanno conquistato la prima vittoria stagionale rifilando un poker al Venezia dopo aver pareggiato contro Torino e Lazio e perso in quel di Parma.

Qui troverete tutte le info necessarie per scoprire dove sarà possibile seguire Inter-Milan in diretta tv e streaming.