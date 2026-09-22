Dove vedere Inter-Hacken e Juventus-Benfica di Champions League femminile in tv e streaming

Campionati maschili fermi, ma in campo femminile si gioca: inizia la Champions League, competizione che vedrà protagoniste tre formazioni italiane, ovvero Inter, Juventus e Roma.
Se la formazione giallorossa scenderà in campo domani, mercoledì 23 settembre, contro i belgi del Leuven, le altre due esordiranno oggi. Ovvero la giornata in cui sono in programma Inter-Hacken e Juventus-Benfica.
Dove si potranno vedere le due partite in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming delle sfide di nerazzurre e bianconere.
50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.