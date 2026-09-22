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Inter femminile Juventus femminileGetty Images
Stefano Silvestri

Dove vedere Inter-Hacken e Juventus-Benfica di Champions League femminile in tv e streaming

Women's Champions League
Inter vs BK Haecken FF
Calcio Femminile
Inter
BK Haecken FF
Juventus vs SL Benfica
Juventus
SL Benfica

Inizia la Champions League femminile e scendono in campo l'Inter e la Juventus: dove vedere la rispettiva gara d'esordio contro Hacken e Benfica.

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Campionati maschili fermi, ma in campo femminile si gioca: inizia la Champions League, competizione che vedrà protagoniste tre formazioni italiane, ovvero Inter, Juventus e Roma.

Se la formazione giallorossa scenderà in campo domani, mercoledì 23 settembre, contro i belgi del Leuven, le altre due esordiranno oggi. Ovvero la giornata in cui sono in programma Inter-Hacken e Juventus-Benfica.

Dove si potranno vedere le due partite in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni sulla diretta tv e streaming delle sfide di nerazzurre e bianconere.


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  • QUANDO SI GIOCA INTER-HACKEN

    Inter-Hacken, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato di Champions League femminile ed esordio per la formazione nerazzurra, si giocherà oggi 22 settembre.

    La sfida contro le svedesi andrà in scena a partire dalle ore 18.45 e si giocherà allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni.

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  • DOVE VEDERE INTER-HACKEN IN TV E STREAMING

    Inter-Hacken sarà visibile in diretta e in esclusiva, tramite abbonamento, su Disney+: anche quest'anno, infatti, la piattaforma ha acquisito i diritti della Champions League femminile.

    La gara sarà dunque visibile in streaming e per farlo si dovrà scaricare l'app su una moderna tv o su un qualsiasi dispositivo mobile, come un pc, un cellulare o uno smartphone.

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  • QUANDO SI GIOCA JUVENTUS-BENFICA

    Per quanto riguarda Juventus-Benfica, anche la gara della formazione bianconera andrà in scena oggi 22 settembre. Ma con un orario diverso rispetto a quello dell'Inter.

    Il match, che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, prenderà infatti il via alle ore 21.00.

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  • DOVE VEDERE JUVENTUS-BENFICA IN TV E STREAMING

    Anche Juventus-Benfica sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Disney+. Anche in questo caso, per vederla in streaming si dovrà sottoscrivere un abbonamento e poi scaricare l'app su un qualsiasi dispositivo, fisso o mobile.

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