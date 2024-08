L'Inter affronta il Chelsea nell'ultima amichevole della sua estate: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

L'Inter scenderà in campo nella giornata di oggi, domenica 11 agosto 2024, per affrontare il Chelsea in amichevole.

La sfida che vedrà i nerazzurri protagonisti a Stamford Bridge sarà di fatto l'ultimo test estivo prima dell'inizio ufficiale della stagione 2024/25: i campioni d'Italia, infatti, esordiranno in campionato venerdì 17 agosto sul campo del Genoa.

Di seguito ecco dove sarà possibile vedere Chelsea-Inter in diretta tv e in streaming.