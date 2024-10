Dove vedere Grecia-Irlanda in tv oggi in chiaro: la Nations League in diretta gratis stasera

Grecia-Irlanda si affrontano nella quarta giornata di Nations League, Lega B: dove vederla stasera in tv e streaming live.

Via alla quarta giornata di Nations League, con le ultime gare di questa sosta.

Nella serata di domenica 13 ottobre, la Grecia di Ivan Jovanovic, capolista del gruppo 2 della lega B, ospita l'Irlanda di Heimir Hallgrimsson.

I padroni di casa si trovano in testa alla classifica a punteggio pieno grazie alle tre vittorie conquistate in altrettante giornate: la più significativa è proprio l'ultima, ovvero quella per 2-1 in casa dell'Inghilterra.

Gli ospiti, invece, hanno conquistato i loro primi punti grazie al successo esterno contro la Finlandia di pochi giorni fa.