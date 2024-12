Dove vedere Genoa-Napoli oggi in tv: il canale su Sky e Dazn

All'inseguimento dell'Atalanta, il Napoli prova a balzare in testa alla classifica di Serie A in attesa che scenda in campo il team di Gasperini.

La lotta per lo Scudetto sarà durissima, per tutte. Ogni partita è fondamentale per cambiare la classifica e scavalcare le avversarie, anche in maniera temporanea. Chiedere al Napoli, che può riprendersi la vetta della Serie A nella giornata di oggi. Poi sarà la volta dell'Atalanta, domenica.

Il Napoli di Conte ha conquistato l'ultima partita di Serie A e ora cerca conferme dopo essere caduta contro la Lazio. Di fronte, al Ferraris, c'è il Genoa di Vieira, imbattuto dall'arrivo alla guida dei rossoblù e decisamente in buona forma.

Genoa-Napoli delle 18:00 si può vedere in diretta tv e streaming tramite abbonamento e non, come è capitato con alcune gare di Serie A nel corso della stagione, gratis e in chiaro per tutti.